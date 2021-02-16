Новые владельцы воронежской Аленки рассказали, куда отправится скульптура

Новые владельцы памятника Аленке, купленного на онлайн-аукционе за 2,6 миллиона рублей, рассказали о его дальнейшей судьбе, написал Life.

Памятник основательнице села Новая Аленовка, на месте которого теперь находится город Нововоронеж, установили 18 декабря в честь 250-летия населенного пункта. Монумент напугал местных жителей, они потребовали его демонтировать. Хозяева несчастной скульптуры Аленки заявили, что подберут для нее новое место.

«У нас есть большой проект в Воронеже: мы будем строить город-спутник „Солнечный“, в рамках которого будут жилые, коммерческие объекты и парковые территории. Собственно, одна из идей парковой территории — это парк скульптур. Мы неравнодушны к этому памятнику и хотели его оставить у себя в регионе, что и получилось сделать», — уточнила директор проектного офиса Группы компаний Хамина Анна Шурховецкая.

Сейчас в рамках парка скульптур для памятника ищут подходящее место. По словам собеседницы издания, любой объект, если его разместить на подходящей для него территории и в правильном контексте, можно сделать привлекательным.