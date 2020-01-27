Новость о новорожденном в стиральной машинке проверит омбудсмен

Многодетная мать отправила новорожденную дочь в стиральную машинку. Ребенка нашли мертвым. Происшествие случилось в городе Талице Свердловской области, сообщили СМИ. Детский омбудсмен проверит сообщения о происшествии.

Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков заявил, что он проверит сообщения о погибшем в стиральной машинке ребенке. Документы уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, уточнил РБК.

Как сообщил сайт «Регион онлайн», у женщины ночью начались преждевременные роды. По утверждениям роженицы, она родила мертвую дочь и решила ее до утра спрятать в стиральной машинке. Соседи говорят, что девочка родилась живой.

«Утром муж начал собирать старшего ребенка в школу, среднюю — в садик. Жена была в крови. Он увидел всю эту картину и обратился в полицию», — рассказала соседка. Ее слова привел сайт «Екатеринбург онлайн».

По не подтвержденным пока сведениям, женщина не обращалась в женскую консультацию по поводу беременности и на учете не стояла. О ЧП чиновники узнали из СМИ и социальных сетей. Правоохранители также проверяют поступившую к ним информацию. Официального комментария из МВД и Следственного комитета пока не было.