На Урале мать постирала новорожденного ребенка в машинке
Все произошло в городе Талица, пишет портал «Регион Онлайн» со ссылкой на источник. Женщина вместе с мужем воспитывает троих детей, указано в материале. При этом на учет по четвертой беременности она не вставала.
Среди ночи, пока все члены ее семьи спали, у женщины начались преждевременные роды. По словам собеседника портала, супруг увидел, что произошло только утром, когда проснулся. Он сразу обратился в полицию.
Сама же роженица утверждает, что на самом деле малыш родился мертвым.
Соседи семьи рассказали порталу E1, что никогда не замечали у женщины «каких-либо склонностей». По их словам, она работает в парикмахерской и всегда здоровалась на улице.
Сейчас криминалисты устанавливают все детали трагедии. Экспертам предстоит выяснить, был ли ребенок мертворожденным, или женщина утопила его в стиральной машине.