Новосибирский депутат Пирогова покинула РФ после возбуждения дела о дискредитации ВС

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Грузию после возбуждения против нее уголовного дела о дискредитации ВС России, сообщила ТАСС ее коллега Светлана Каверзина. Она пояснила, что об этом ей рассказала сама Пирогова.

«Она не в стране, она в Грузии», — рассказала Каверзина. Адвокат Пироговой Егор Солунин заявил агентству, что не располагает информацией об отъезде депутата. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что в случае неявки Пирогову могут объявить в розыск.

На прошлой неделе глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Хельги Пироговой. Поводом послужили высказывания депутата о российских военных.