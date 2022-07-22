Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Пироговой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирска Хельги Пироговой. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Ранее СК организовал проверку после высказывания Пироговой о российских солдатах на Украине. Речь идет о реакции Пироговой в Twitter на материл СМИ о том, как родные погибших российских солдат благодарят власти за организацию похорон, написало РИА «Новости».

По результатам проверки Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову немедленно возбудить уголовное дело. Пирогову задержали в ночь на 22 июля после окончания благотворительного аукциона, в котором она принимала участие, написал «Царьград». После составления административного протокола ее отпустили.