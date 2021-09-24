Новогоднюю елку начали устанавливать в Красноярске, на площади Мира возле местной филармонии. Каркас уже стоит, сейчас елку украшают ветками, а наверху уже красуется звезда. Об этом сообщили на сайте ТВК.

Праздновать Новый год в Красноярске пока не торопятся. На самом деле елку на площади возле БКЗ устанавливают для съемок фильма «Елки-8». Они должны пройти уже в субботу, 25 сентября, и начнутся в 19:00. Туда же к выходным завезут и сотни килограммов искусственного снега.

Фотографии с декорациями ко съемкам появились на странице «Енисей Кино» в Instagram.

Местные жители тоже могут принять участие в съемках. Для этого им нужно захватить с собой зимнюю одежду — надеть куртку, шапку, варежки или перчатки. Конечно, потребуется и праздничная атрибутика. Поэтому желательно взять бенгальские огни и мишуру. И, разумеется, в качестве головного убора лучше всего подойдет шапка Деда Мороза. Но предварительно нужно написать на почту, сообщил сайт Gornovosti.ru.

Такие же съемки для восьмых «Елок» уже прошли в Перми и Зеленограде.

Ранее новогодние праздники в России предложили перенести на май.