Новогодние праздники в России предложили перенести на май

В России следует перенести пять выходных с новогодних праздников на май, потому что весной у людей больше возможностей выехать на природу. Об этом заявила завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова, написал «Интерфакс».

Эксперт отметила, что из 10 новогодних дней не все являются праздничными. А ведь только за праздничные дни предоставляют дополнительный день отдыха, за счет которого можно продлить отпуск либо использовать в другое время. И то же самое с майскими праздниками, поэтому брать отпуск на эти дни тоже целесообразно, указала Буянова.

Власти РФ ранее утвердили перенос выходных дней на 2022 год. Новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские пройдут в два захода — с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 по 10 мая, рассказывало Ura.ru.

Между тем май 2022 года признали самым невыгодным месяцем для отдыха, сообщало РИА ФАН. Лучше всего брать отпуск в апреле и июне, передавала «Газета.ru».

Социолог Анна Очкина ранее отметила, что десять выходных дней на Новый год — это хорошо для семей, в которых есть дети-школьники, писал RT.