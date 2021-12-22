Новогоднюю ель на Соборной площади Кремля украсили по мотивам сказки «Морозко»

Работы по украшению новогодней ели на Соборной площади Московского Кремля завершили. Основным мотивом дизайна стала сказка «Морозко». Эти же украшения использовали в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС.

В качестве украшений использовали декоративные бусы и игрушки из облегченных материалов. Все они имеют золотистые и серебряные цвета.

Пресс-секретарь управляющего делами президента России Екатерина Крылова отметила, что елочные украшения покрыты специальным напылением, чтобы новогоднее дерево смотрелось нарядным в любую погоду.

«В этом году Московский Кремль открыт, сюда будут приходить люди на праздники во время новогодних каникул и на выставки. Так что все гости смогут полюбоваться елочкой», — заявила она.

Представитель Кремля отметила, что для украшения использовали прошлогодние игрушки и дизайн. Из-за того, что новогодних гуляний не было, елку увидели не все.

Кремлевскую ель доставили на Соборную площадь из городского округа Щелково. Срубили 90-летнее дерево еще 14 декабря, а спустя два дня привезли в центр Москвы. Украшенная ель простоит в на площади Кремля до конца январских праздников.