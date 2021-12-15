Кремлевская елка родом из Щелково. Как выглядит символ Нового года в России в этом году

В этом году, как и все последние годы, главный символ Нового года родом из Подмосковья. Елку, вокруг которой будут водить хороводы на Соборной площади в Москве, нашли в этот раз в городском округе Щелково, в деревне Новопареево.

Она прошла жесткий отбор среди нескольких десятков других «конкурсанток», более того местное лесничество заприметило ее еще в прошлом году, но тогда решили не рубить.

«У нас у всех есть любимое время года, но Новый Год любимый для всех и также все любят главный символ Нового года — кремлевскую ель. И много месяцев шел отбор в Московской области, какая елка будет лучше и, конечно, лучшей стала наша щелковская из фряновского лесничества. Я вас всех с этим поздравляю. Наша ель 28 метров, ей 90 лет, и она действительно самая красивая и классная», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Презентация главной елки на новом месте состоится 22 декабря на Соборной площади Кремля. А на старом месте появятся новые маленькие елочки. Ведь семена этой красавицы соберут и посадят в Щелково, да и в других лесах Московской области. Вполне возможно, что лет через 100 из них вырастут новые новогодние ели.