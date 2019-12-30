Новогодняя елка появилась на МКС

Публикация с гиф-изображением появилась на официальной странице Роскосмоса в социальной сети Facebook.

«Экипаж Международной космической станции уже нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год! А вы уже нарядили елку дома?» — поинтересовался автор поста.

Сейчас экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана, Джессики Меир и итальянца Луки Пармитано.

Ранее российские космонавты Скворцов и Скрипочка поздравили землян с Новым годом. Они записали новогоднее обращение в невесомости. На видеоролике видно, как на борту МКС летают микрофон, мандарины и новогодние украшения.