    30 декабря 2019, 18:52

    Космонавты поздравили россиян с Новым годом трюками в невесомости. Видео

    Алексей Сахаров

    Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка поздравили жителей планеты с Новым годом с борта Международной космической станции. Ролик россияне записали в невесомости. Это им позволило заставить летать микрофон, а также мандарины и новогодние украшения.

    «Наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех, в России и в мире, произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было немало поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной. Так же и во всем мире, несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе — яркий пример такого международного единения», — заявили космонавты, по очереди передавая друг другу микрофон меткими бросками.

    Если присмотреться, в ролике видны и другие признаки невесомости. Так, наручные часы космонавтов явно не прилегают к их запястьям в результате действия гравитации, а свободно висят на руках. Кроме того, видно, что космонавты в вертикальном положении держатся только благодаря тому, что опираются о стену космической станции хорошо зафиксированными ногами.

    В конце ролика по станции разлетелись новогодние гирлянды, игрушки и мандарины. Также Роскосмос показал Землю — как видят ее с борта МКС.

    «Мы — большая международная семья МКС», — подчеркнули космонавты.