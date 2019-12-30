Космонавты поздравили россиян с Новым годом трюками в невесомости. Видео

«Наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех, в России и в мире, произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было немало поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной. Так же и во всем мире, несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе — яркий пример такого международного единения», — заявили космонавты, по очереди передавая друг другу микрофон меткими бросками.

Если присмотреться, в ролике видны и другие признаки невесомости. Так, наручные часы космонавтов явно не прилегают к их запястьям в результате действия гравитации, а свободно висят на руках. Кроме того, видно, что космонавты в вертикальном положении держатся только благодаря тому, что опираются о стену космической станции хорошо зафиксированными ногами.

В конце ролика по станции разлетелись новогодние гирлянды, игрушки и мандарины. Также Роскосмос показал Землю — как видят ее с борта МКС.

«Мы — большая международная семья МКС», — подчеркнули космонавты.