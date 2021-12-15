Закон о заморозке накопительной части пенсии одобрили в СФ
Совет Федерации одобрил закон о сохранении накопительной части пенсии до конца 2024 года
Сенаторы 15 декабря одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии на один год. Теперь пенсия замораживается до 2024 года, написало РИА «Новости».
В пояснении к документу указано, что законопроект предусмотрел в 2024 году такой же подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, как и в предыдущем постановлении.
В обосновании к документу указано, что такая мера позволит уменьшить переводы из федерального бюджета в базу ПФР на 772,9 миллиарда рублей.
Накопительная часть пенсии в России заморожена с 2014 года. То есть отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты тем, кто сейчас находится на пенсии. До этого люди могли сами принимать решение о том, передавать им часть денег на накопления или направлять в страховую, чтобы набирать баллы для расчета размера будущей пенсии.
Сейчас накопительная пенсия формируется у трудоустроенных граждан, родившихся позже 1967 года. За них страховые взносы уплачивают работодатели. Также эти выплаты положены мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели платили взносы с 2002 по 2004 год.