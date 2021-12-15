Закон о заморозке накопительной части пенсии одобрили в СФ

Сенаторы 15 декабря одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии на один год. Теперь пенсия замораживается до 2024 года, написало РИА «Новости».

В пояснении к документу указано, что законопроект предусмотрел в 2024 году такой же подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, как и в предыдущем постановлении.

В обосновании к документу указано, что такая мера позволит уменьшить переводы из федерального бюджета в базу ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная часть пенсии в России заморожена с 2014 года. То есть отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты тем, кто сейчас находится на пенсии. До этого люди могли сами принимать решение о том, передавать им часть денег на накопления или направлять в страховую, чтобы набирать баллы для расчета размера будущей пенсии.

Сейчас накопительная пенсия формируется у трудоустроенных граждан, родившихся позже 1967 года. За них страховые взносы уплачивают работодатели. Также эти выплаты положены мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели платили взносы с 2002 по 2004 год.