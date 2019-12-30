Новогодние украшения появились на могиле Децла

Мать погибшего рэпера перед Новым годом попросила его друзей и знакомых «навести красоту» на могиле. Там появилась небольшая елка с игрушками и гирляндой. Близкие Децла также обвили другой гирляндой могильную ограду. Все эти украшения создали на могиле музыканта новогоднюю обстановку, будто он вновь встретит праздник дома с семьей.

Ранее работники Пятницкого кладбища определили причину возгорания на могиле Кирилла Толмацкого. По их мнению, пожар случился из-за неосторожного обращения поклонников со свечами.