«Ритуал» назвал причину пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища назвали причину возгорания на могиле музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Все дело в неосторожном обращении поклонников со свечами, сообщили «360» в ГБУ «Ритуал».

26 декабря в 16:00 работники кладбища обнаружили возгорание на могиле музыканта. Они смогли собственными силами потушить огонь, после чего связались с родственниками рэпера и рассказали им о случившемся.

«Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков», — сказали в пресс-службе.

ГБУ «Ритуал» окажет помощь родственникам в восстановлении могилы при обращении в администрацию кладбища.

Мать исполнителя поделилась видео, на котором видна сгоревшая могила. На кадрах видно, что сгорели венки, портрет, пожелания, стихи и письма от поклонников.

Кирилл Толмацкий умер после концерта в Ижевске 3 февраля этого года от врожденного заболевания — гипертрофической кардиомиопатии. Ему было 35 лет.