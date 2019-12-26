«Ритуал» назвал причину пожара на могиле Децла
26 декабря в 16:00 работники кладбища обнаружили возгорание на могиле музыканта. Они смогли собственными силами потушить огонь, после чего связались с родственниками рэпера и рассказали им о случившемся.
«Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков», — сказали в пресс-службе.
ГБУ «Ритуал» окажет помощь родственникам в восстановлении могилы при обращении в администрацию кладбища.
Мать исполнителя поделилась видео, на котором видна сгоревшая могила. На кадрах видно, что сгорели венки, портрет, пожелания, стихи и письма от поклонников.
Кирилл Толмацкий умер после концерта в Ижевске 3 февраля этого года от врожденного заболевания — гипертрофической кардиомиопатии. Ему было 35 лет.