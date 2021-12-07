«Пусть люди отдыхают»: Онищенко призвал не отменять новогодние мероприятия

Новогодние мероприятия в этом году не стоит отменять из-за ситуации с коронавирусом. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников», — процитировал Онищенко ТАСС.

При этом врач-эпидемиолог добавил, что отдых необходимо изменить: вместо пьянок и гулянок стоит провести время с родственниками. Также Онищенко высказался о новом штамме коронавируса «омикрон». Он заявил, что найденный вариант вируса менее опасен, чем существующие.

«Хорошо в нем то, что он менее опасен. Пока, во всяком случае. Во всяком случае, на сегодняшний день нет ни одной доказанной смерти именно от него. Это говорит о том, что он стал более гуманным», — сказал депутат.

По его словам, в ближайшее время «омикрон» вытеснит все остальные штаммы коронавируса.

Ранее члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Это нерабочее время позволит россиянам приготовиться к встрече Нового года.