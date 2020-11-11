Новогодние каникулы предложили продлить до 24 января из-за коронавируса

В России могут продлить новогодние каникулы. Нерабочими, но с сохранением зарплаты хотят сделать дни вплоть до 24 января. Предложение связано с ухудшением ситуации на фоне пандемии.

Идея принадлежит партии «Коммунисты России», сообщило РИА «Новости». Председатель ее ЦК Максим Сурайкин изложил предложение в обращении к правительству.

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул, <…> то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января», — написал политик.

Сурайкин подчеркнул, что при этом следует взять на вооружение опыт весны 2020 года и оплатить вынужденные выходные гражданам как рабочие дни. Мера, по его мнению, позволит защитить здоровье россиян и избежать переполнения стационаров.

В 2021 году выходными будут дни с 1 по 10 января включительно. Дополнительное нерабочее время, считает депутат, замедлит распространение коронавируса. Кроме того, благодаря выходным удастся выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.

Возникающие из-за подобных решений неудобства, заметили в партии, компенсируют как бюджетные выплаты, так и возможность дольше побыть с семьей, детьми и пожилыми родителями. Длинные каникулы можно будет посвятить самообразованию, просмотру фильмов, чтению и домашним делам.