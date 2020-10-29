Россияне выбрали направления для поездок на новогодние каникулы

На первом месте в сфере внутреннего туризма лидирует Сочи. Россияне интересуются отелями на берегу Черного моря. На них приходится почти 60% бронирований. Эксперты пояснили, что таким образом любители кататься на лыжах пытаются сэкономить, чтобы не переплачивать за жилье в горном кластере. На втором месте расположился горнолыжный курорт Красная поляна. Замыкает тройку побережье Крыма.

Среди других популярных направлений россиян интересуют Калининградская область, Казань, а также катание на лыжах в Домбае и Чегете. При этом в прошлом году спрос на внутренние направления во время новогодних праздников составлял всего 4%.

Из международных направлений первое место заняла Турция, которой заинтересовались 16%. На втором месте расположилась Танзания. Встретить Новый год на Занзибаре захотели 12% российских туристов. Есть у туристов интерес к Кубе, Абхазии и Египту.

Туроператоры отметили, что продажи новогодних туров в этом году идут с опозданием. Путешественников напугал рост новых случаев коронавирусной инфекции и они бояться введения новых ограничений и закрытия границ.