Речи о том, чтобы ввести на длинные майские праздники новый локдаун, не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его слова процитировал ТАСС. Песков также уточнил, что новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех.

23 апреля президент России Владимир Путин согласился сделать рабочие дни между двумя группами майских праздников выходными. Так он отреагировал на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой — она объяснила это предложение риском роста заболеваемости COVID-19.

Попова пояснила, что разбитые каникулы заставили бы россиян ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, что несет определенные риски. Планировалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, работать четыре дня, и вернуться на выходные с 8 по 10 мая включительно. Теперь единые выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно.