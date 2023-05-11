Общество 11 мая 2023, 09:59 Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной в Москве Мэр Собянин: новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной РИА «Новости»

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Многофункциональный комплекс откроют на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Рядом с „Лужниками“, на территории бывшего завода „Союз“, строится большой многофункциональный комплекс», — уточнил мэр.

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Проект также предусматривает благоустройство набережной, обустройство мест для занятий спортом и творчеством.

Обновленный участок Лужнецкой набережной планируют соединить с беговой дорожкой, которая проходит вдоль Москвы-реки. Таким образом, единый маршрут для любителей бега и велосипедного спорта превысит три километра. После завершения строительных работ здесь откроется вид на Нескучный сад и Андреевский монастырь.

Ранее москвичам рассказали о развитии трех районов на юге столицы. Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный благоустраивают по программе «Мой район».