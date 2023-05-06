Москва 06 мая 2023, 11:13 Москвичам рассказали о развитии трех районов на юге столицы Мэр Собянин: в южных районах столицы строят соцобъекты, дома и открывают станции метро РИА «Новости»

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Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный — районы в ЮАО столицы активно застраивают и благоустраивают. Об этом сообщил мэр Москвы на сайте правительства.

Благодаря программе «Мой район» в Южном округе Москвы за последние годы удалось реализовать часть крупных проектов.

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«Нагатинский Затон теперь обеспечен метро лучше многих других московских районов. Да и жители Нагатино-Садовников и Нагорного получили много новых вариантов поездок по городу. Для этого мы построили два новых кольца метро», — подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, на территории Нагатинской поймы оборудовали масштабных городской центр отдыха и развлечений «Остров Мечты».

Также в Нагатинском Затоне на прошлой неделе заработал Южный речной вокзал после реконструкции.

В районах активно развивают социальную инфраструктуру. Так, на улице Речников открыли детско-взрослую поликлинику с женской консультацией. Специалисты за смену могут принимать 750 посетителей.

Еще три поликлиники реконструировали.