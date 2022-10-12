Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на нефть | 360°

Общество 12 октября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на нефть Вице-премьер Новак: в РФ стартовали проекты по переориентации энергоресурсов на восток РИА Новости

Читать 360tv в

Россия начала готовиться к эмбарго Евросоюза на нефть. Одновременно стартовала реализация ряда проектов по переориентации энергоресурсов на восток. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в своем выступлении на Российской энергетической неделе (РЭН), сообщили РИА «Новости».

По его словам, эмбарго на поставку энергоресурсов будет введено в декабре.

Реклама

«В первую очередь нефти, с декабря, и нефтепродуктов — с февраля», — уточнил Новак.

Реклама

Он обратил внимание на реализацию ряда проектов по переориентации российских энергоресурсов на Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом власти планируют сохранить экспортный потенциал, Россия не уступит своих позиций ведущего энергетического партнера для потребителей.

В целом ситуацию в российской энергетике Новак определил как стабильную.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что РФ будет смещать центры угледобычи на восток.

0 0 0 0 0 0