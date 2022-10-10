Центры угледобычи России переместят на восток | 360°

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Центры угледобычи России переместят на восток

Вице-премьер РФ Новак заявил, что Россия будет смещать центры угледобычи на восток

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Россия будет смещать центры угледобычи на восток, может начать освоение месторождений Якутии и Таймыра. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер России Александр Новак.

«Предполагается смещение центров угледобычи на восток страны, при одновременном максимальном и эффективном использовании потенциала ведущих бассейнов России — Кузбасса, Горловского и Канско-Ачинского», — отметил Новак.

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По его словам, предусматривается освоение новых месторождений коксующегося угля в Республике Саха.

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Он обратил внимание, что Россия может перенаправить порядка 25 млн тонн угля с западного направления на восточное. При этом мощности восточных портов по перевалке угля могут вырасти к 2031 году в 1,4 — 2,3 раза, на 55-211 миллионов тонн.

Вице-премьер РФ обратил внимание, что мировое сообщество продолжает рассматривать уголь как надежный источник энергии, несмотря на политические лозунги. Объем экспорта угля по Восточному полигону может вырасти до 216 миллионов тонн к 2030 году.

Ранее Новак назвал разумным отказ ЕС ввести потолок цен на российский газ.

Якутия

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