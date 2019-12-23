Новак рассказал об объемах поставок СПГ в Европу

По словам Новака, российская доля от поставок СПГ в Европу составляет 20%, у Соединенных Штатов — 13%. Он напомнил, что два-три года назад Россия практически не осуществляла поставки сжиженного природного газа. Сейчас же благодаря запуску новых проектов поставляется от 12 до 13 миллионов тонн.

«А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с четырех-пяти миллионов тонн до девяти миллионов тонн», — указал министр.