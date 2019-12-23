«Этот проект носит стратегический характер, в нем заинтересованы европейские страны и европейские и российские компании. Это коммерческий проект, очень выгодный всем», — заявил Новак. В Министерстве энергетики отметили, что интервью Новака прошло до момента вступлений в силу американских санкций.

21 декабря, после утверждения американского военного бюджета на 2020 год, начали действовать ограничения США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Согласно санкциям, всем, кто продает и сдает в аренду суда для строительства российских газопроводов, запретят въезд в США и заморозят активы.

Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер сообщил, что эти меры никак не скажутся на сроках запуска «Северного потока — 2». Этот проект предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтику по территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии.