25 декабря 2022, 11:04
Новак предсказал новый виток энергетического кризиса в мире
Новак: уход инвестиций из энергоотрасли ЕС приведет к новому витку кризиса через 5–10 лет
Новый виток энергокризиса и дефицита в мире произойдет уже через 5–10 лет, заявил в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак. Виной этому станут действия западных стран, которые подталкивают нефтегазовые компании выводить средства из отрасли и ставить инвестиции на паузу.
«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов», — подчеркнул Новак.
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По его словам, в перспективе снижение объемов инвестиций энергоресурсов в Евросоюзе приведет весь мир к новым серьезным проблемам. Новак уточнил, что это произойдет в течение 5–10 лет.
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«Больше всего это затронет Европу», — добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что из-за решений ЕС, в частности из-за потолка цен на нефть, бюджет России никак не пострадает, зато это будет способствовать тому, что условия для европейцев ухудшатся. Он подчеркнул, что ценовой потолок — нерыночный инструмент, который Запад пытается ввинтить в мировую экономику.
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