Общество 20 ноября 2023, 23:24 Новая волна мощной магнитной бури обрушится на Землю Ученые РАН: очередная магнитная буря накроет Землю на этой неделе Freepik

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Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о магнитной буре, которая достигнет своего пика к среде, 22 ноября. Об этом сообщили на сайте лаборатории.

Специалисты оценили интенсивность магнитной бури в пять баллов. Ее классифицировали на минимальном уровне G1. Это означает ограниченное воздействие на Землю. Однако людям все равно лучше быть готовыми к некоторым возможным последствиям, предупредили в РАН.

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Магнитные бури могут влиять на работу спутниковой связи и навигации. Из-за усиления радиочастотных помех не исключены временные сбои в работе спутниковых систем. Земля 24 и 25 ноября окажется в еще одном потоке электромагнитного излучения.

Кардиолог Юрий Конев ранее напомнила о влиянии магнитных бурь на состояние людей, у которых есть психические расстройства. Из-за повышенной геомагнитной активности они могут испытывать панический страх. Также врач не исключила, что есть вероятность выброса адреналина, провоцирующего тахикардию.