Общество 20 ноября 2023, 13:30 Врач Конев: магнитные бури могут вызывать панический страх при психических расстройствах

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Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о влиянии магнитных бурь на состояние людей с психическими расстройствами. Из-за повышенной геомагнитной активности они могут испытывать панический страх, отметил эксперт в беседе с News.ru.

Помимо этого, есть вероятность выброса адреналина, который способен спровоцировать тахикардию, добавил Конев.

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По его словам, общему снижению сопротивляемости организма способствуют нездоровая пища, стрессовое состояние и несоблюдение режима сна.