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    27 июля 2020, 05:53

    Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ

    Александра Ломейко

    В Уголовный кодекс России хотят внести новую статью. Она будет касаться налогового мошенничества и дополнит УК РФ, в котором к налоговым преступлениям относятся четыре статьи.

    Разработкой законопроекта заняты Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет, сообщило РИА «Новости».

    Зампредседателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко заметила, что вопрос о совершенствовании уголовного законодательства сейчас актуален.

    «Идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — „Налоговое мошенничество“», — сказала она.

    Тема, добавила Леоненко, находится на стадии обсуждения. Говорить по ней что-то конкретное «пока рано».

    В России налоговые преступления описаны в четырех статьях УК РФ — с 198 по 199.2. Сейчас к ним хотят добавить еще одну — 159-ю.

    События таких преступлений, по словам зампредседателя СК РФ, как правило, связаны с незаконным возмещением из бюджета НДС.

    «На практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному», — пояснила Леоненко. Меры ответственности по ним тоже разные.

    Новости SMI.FM