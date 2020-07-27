Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ

В Уголовный кодекс России хотят внести новую статью. Она будет касаться налогового мошенничества и дополнит УК РФ, в котором к налоговым преступлениям относятся четыре статьи.

Разработкой законопроекта заняты Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет, сообщило РИА «Новости».

Зампредседателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко заметила, что вопрос о совершенствовании уголовного законодательства сейчас актуален.

«Идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — „Налоговое мошенничество“», — сказала она.

Тема, добавила Леоненко, находится на стадии обсуждения. Говорить по ней что-то конкретное «пока рано».

В России налоговые преступления описаны в четырех статьях УК РФ — с 198 по 199.2. Сейчас к ним хотят добавить еще одну — 159-ю.

События таких преступлений, по словам зампредседателя СК РФ, как правило, связаны с незаконным возмещением из бюджета НДС.

«На практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному», — пояснила Леоненко. Меры ответственности по ним тоже разные.