Новая социальная услуга для пожилых и инвалидов появилась в России

Новая услуга будет доступна для пациентов, проживающих в специализированном учреждении.

«Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход», — говорится в постановлении.

Сейчас социальные работники вынуждены оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за инвалидами или пожилыми пациентами в больницах. Это занимает много времени, поэтому власти решили, что соцработники должны попадать к больным без лишних сложностей.

Согласно постановлению, в России появилась новая социальная услуга — сопровождение гражданина социальным работником в стенах медицинских учреждений.

Ранее в Госдуму был внесен закон, который дает возможность социальному работнику отказывать в помощи людям с особо опасными для добровольцев болезнями: ВИЧ, гепатит типов В и С, дифтерия, туберкулез, психические расстройства.