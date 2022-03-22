Новая схема обмана появилась у мошенников благодаря ограничению работы Visa и Mastercard

Мошенники увидели способ заработать на запрете операций по российским картам Visa и Mastercard. Россиянам предлагают обойти ограничения для оплаты покупок за границей, на иностранных ресурсах и сервисах. Но в итоге просто вытягивают из своих жертв деньги.

Злоумышленники запустили в соцсетях и мессенджерах рекламу, рассказали «Известиям» аналитики. Обычно она ведет либо на сайт якобы посредника, либо на его личную страницу в социальных сетях.

Заинтересовавшимся предлагают перевести деньги напрямую на счет мошенника. Кроме того, для оформления пластиковой карты мошенники требуют прислать персональные данные. При этом никакую услугу они не оказывают.

Ценник на «помощь» в обходе ограничений достигает 130 тысяч рублей. Россиянам обещают не только восстановить доступ к тем же Dropbox, Netflix или Steam, но и преодолеть сложности с получением товаров из-за закрытого воздушного пространства.

Те, кто в итоге попадает на удочку к мошенникам, лишаются не только денег, но и компрометируют свою персональную информацию.