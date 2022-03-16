Названы два альтернативных варианта картам Visa и Mastercard

Карта «Мир» сможет выручить пользователя, если у него не получается использовать за границей банковские карты международных платежных систем, которые были заблокированы в России. Другой вариант — карты международной китайской системы UnionPay.

Расплачиваться картой «Мир» можно в нескольких странах. А карты международной китайской системы UnionPay могут заменить Visa и Mastercard, рассказал агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

Клопенко считает оплошностью тот факт, что на фоне продолжающегося уже восемь лет санкционного давления на Россию большинство банков «даже не подумали о том, чтобы запустить у себя карты UnionPay». Но теперь подобные предложения появились у многих кредитных организаций.

«Так что, если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас», — рекомендовал экономист.

После запрета операций по российским картам Visa и Mastercard за рубежом оформить кобейджинговую карту «Мир» — UnionPay захотели более трети россиян, принявших участие в опросе сервиса SuperJob. Среди желающих завести карту «Мир» — UnionPay больше мужчин (39%), чем женщин (28%). Чаще всего о таких планах говорили люди с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (44%).