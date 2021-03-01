Новая функция появится в Instagram

C 1 марта в Instagram многие пользователи получили возможность подключать до трех человек к своему прямому эфиру. Новая функция Live Rooms поможет не только общению, но и ведению бизнеса.

Раньше к трансляции можно было присоединить только одного человека, напомнили в размещенной на сайте соцсети публикации.

«Теперь мы позволим вам „удвоить“ ваш прямой эфир», — отметили в Instagram.

В сервисе выразили надежду, что нововведение позволит устраивать в соцсети ток-шоу, играть на импровизации или просто даст дополнительную возможность пообщаться с друзьями.

Функция, допустили в Instagram, даст бизнесу дополнительные способы вести дела и получать прибыль. Для пользователей по всему миру Live Rooms будут доступны в ближайшее время.

Популярность набирает приложение Clubhouse, где пользователи могут общаться только при помощи аудиосообщений. Попадают в соцсеть по приглашению от человека, который уже получил туда доступ. По мнению экспертов, такой способ довольно выгоден злоумышленникам: покупка пригласительных на черном рынка чревата получением фейковой ссылки.