Общество 04 февраля 2023, 12:32 Норвежская журналистка осудила выставку о детях Донбасса в Москве Журналистка NRK Хольм раскритиковала выставку о детях Донбасса в Москве РИА «Новости»

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Выставка о детях Донбасса на Старом Арбате в Москве является попыткой России оправдать свою агрессию на Украине. Такое мнение в материале для издания NRK выразила журналистка Гру Хольм.

«Выставка на Старом Арбате и появление литеры Z около входа в парк Горького является попыткой России оправдать агрессию», — написала она.

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Хольм вернулась в Россию впервые с 90-х годов. По ее мнению, на жизни россиян украинский кризис никак не сказался.

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«Например, в Москве крайне мало напоминаний о том, что происходит. Пусть некоторые иностранные бренды покинули российский рынок, но параллельный импорт хорошо помогает россиянам в текущей ситуации. Здесь прекрасно развита интернет-доставка, товары могут привезти прямо к вашей двери в дом», — добавила она.

По словам журналистки, при желании в России можно жить так, словно на Украине ничего не происходит.

В конце января в Московскую область приехали еще 68 детей из Донбасса. Всего в регионе проживают около 800 детей в 12 пунктах временного размещения.