Подмосковье 25 января 2023, 13:09 Еще 68 детей из Донбасса прибыли в Подмосковье

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Еще 68 детей из Донбасса прибыли в пункт временного проживания в Клину. Об этом сообщила глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева. Их обеспечат всем необходимым, а на следующей неделе они пойдут в школу.

«У нас ребята будут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Мы уже обеспечили детей всем необходимым, а с понедельника они пойдут в школу», — сказал глава министерства.

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Всего в Подмосковье работает 12 пунктов временного размещения. В них проживает около 800 детей.

Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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