Няня рассказала о личной жизни утонувшей дочери актера Конкина. И раскрыла судьбу ее ребенка

Дочь актера из «Места встречи изменить нельзя» Софья Конкина захлебнулась в бассейне фитнес-клуба на Красной Пресне в Москве. Няня ее дочери Наталья Таурина рассказала «360» про жизнь и личные качества погибшей, про ее семью.

Таурина работала няней в семье Конкиных 2,5 года.

Она рассказала, что Конкина вышла замуж за известного адвоката, который был старше ее на 15 лет.

«Очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа», — отметила няня.

Вскоре после брака у Конкиной родилась дочка.

«Жили они не бедно, был достаток, всего было полно и хорошо, ездили на отдых», — добавила Таурина.

По ее словам, дочь известного актера всегда находила компромиссы. У мужа была нервная работа, но Конкина умела сглаживать все острые углы. Особенно няне врезался в память вечер, который женщина устроила для супруга и его коллеги. Тогда Конкина надела кимоно и приготовила ужин с японской кухней.

Умела беречь семью. Всегда старалась для ребенка Наталья Таурина, няня дочки Софьи Конкиной.

Дочь Софьи с годика посещала секции, а на дом к ней приходила преподавательница английского языка. Конкина жаловалась, что раньше ей не хватало маминого внимания, рассказала собеседница «360».

Таурина также рассказала про личную жизнь Конкиной после развода. Женщина переписывалась с дочерью Тауриной, потому что они были приблизительно одного возраста. Конкина жаловалась: нет нормальных мужчин, не за кого выйти замуж. Однако при этом уже не нервничала из-за развода. После расставания с мужем она встречалась с одним мужчиной, но в последнее время была одна.

Благородство и воспитание у Конкиной было в крови, добавила Таурина. По ее словам, дочь Софьи выросла в любви.

Неожиданно. Печально. Досадно. Но это такая судьба Наталья Таурина, няня дочки Софьи Конкиной.

После смерти матери девочка уедет жить в Лондон к родному дяде — старшему брату Конкиной.

Тело Конкиной достали из бассейна 22 сентября. Ее пытались реанимировать несколько часов: скорая прибыла в считанные минуты и увезла посетительницу фитнес-клуба в Боткинскую больницу. Однако вернуть к жизни 32-летнюю женщину не удалось.

Софья Конкина — дочь актера Владимира Конкина, известного по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».