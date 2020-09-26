Няня рассказала о личной жизни утонувшей дочери актера Конкина. И раскрыла судьбу ее ребенка
Таурина работала няней в семье Конкиных 2,5 года.
Она рассказала, что Конкина вышла замуж за известного адвоката, который был старше ее на 15 лет.
«Очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа», — отметила няня.
Вскоре после брака у Конкиной родилась дочка.
«Жили они не бедно, был достаток, всего было полно и хорошо, ездили на отдых», — добавила Таурина.
По ее словам, дочь известного актера всегда находила компромиссы. У мужа была нервная работа, но Конкина умела сглаживать все острые углы. Особенно няне врезался в память вечер, который женщина устроила для супруга и его коллеги. Тогда Конкина надела кимоно и приготовила ужин с японской кухней.
Умела беречь семью. Всегда старалась для ребенкаНаталья Таурина,няня дочки Софьи Конкиной.
Дочь Софьи с годика посещала секции, а на дом к ней приходила преподавательница английского языка. Конкина жаловалась, что раньше ей не хватало маминого внимания, рассказала собеседница «360».
Таурина также рассказала про личную жизнь Конкиной после развода. Женщина переписывалась с дочерью Тауриной, потому что они были приблизительно одного возраста. Конкина жаловалась: нет нормальных мужчин, не за кого выйти замуж. Однако при этом уже не нервничала из-за развода. После расставания с мужем она встречалась с одним мужчиной, но в последнее время была одна.
Благородство и воспитание у Конкиной было в крови, добавила Таурина. По ее словам, дочь Софьи выросла в любви.
Неожиданно. Печально. Досадно. Но это такая судьбаНаталья Таурина,няня дочки Софьи Конкиной.
После смерти матери девочка уедет жить в Лондон к родному дяде — старшему брату Конкиной.
Тело Конкиной достали из бассейна 22 сентября. Ее пытались реанимировать несколько часов: скорая прибыла в считанные минуты и увезла посетительницу фитнес-клуба в Боткинскую больницу. Однако вернуть к жизни 32-летнюю женщину не удалось.
Софья Конкина — дочь актера Владимира Конкина, известного по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».