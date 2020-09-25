СМИ: стали известны результаты вскрытия дочери Конкина

Никакие травмы на теле погибшей, в том числе и на позвоночнике, обнаружены не были источник «Пятого канала»

Тело 32-летней Софии Конкиной, дочери заслуженного советского и российского артиста Владимира Конкина, обнаружили 22 сентября в фитнес-центре на Красной Пресне. Ее тело, лежащее на дне бассейна, вытаскивали поздние посетители и сотрудники клуба.

Девушку доставили в Боткинскую больницу. Благодаря усилиям врачей она начала дышать, но позже скончалась в реанимации. По официальной версии, погибшая утонула сама, но родственники не верят в это — девушка давно занималась плаванием, да и глубина бассейна составляет 1,6 метра.

Ранее с СМИ появилась информация, что в момент занятия в бассейне погибшая могла быть нетрезвой. В сумке Конкиной обнаружили пробку от вина и штопор.