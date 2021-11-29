Посетитель ТЦ в Казани не захотел предъявлять QR-код и ранил ножом охранника

В Казани QR-коды стали камнем преткновения между охранником торгового центра и одним из посетителей. Когда мужчину, который пришел в ТЦ, попросили предъявить документ о вакцинации, — он набросился на сотрудника охраны с ножом.

О произошедшем стало известно после того, как в торговом центре сработала кнопка тревожной сигнализации. На место сразу же прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они на месте задержали мужчину 1973 года рождения. Как сообщило URA.ru, его уже доставили в отделение полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, конфликт возник из-за отказа посетителя предъявить QR-код. В итоге охраннику 1959 года рождения потребовалась медицинская помощь, у него резаное ранение руки. Мужчину доставили в больницу.

Недавно в Екатеринбурге произошла противоположная ситуация — посетительницу ТЦ ударил охранник. Все произошло потому, что он счел ее сертификат о вакцинации поддельным. Женщина уверяет, что QR-код у нее был, но в тот момент разрядился телефон. В итоге, увидев справку на бумаге, охранник выволок женщину на улицу, прислонил к столбу, а затем перекинул через себя и прижал коленом к земле. Возмущенные очевидцы вызвали полицию.