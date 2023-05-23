Общество 23 мая 2023, 08:47 Нижегородский губернатор отказался дать прогноз по выписке Прилепина Нижегородский губернатор Никитин: прогнозов по выписке Прилепина нет, но врачи справляются РИА «Новости»

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Врачи пока воздерживаются от прогнозов касательно выписки писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате теракта, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что ситуация находится под контролем, сообщил ТАСС.

По словам Никитина, Прилепин бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Ранее писатель перенес несколько операций.

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«Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — уточнил губернатор.

Несколькими днями ранее в пресс-службе писателя рассказали, что он начал проходить реабилитацию.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Его автомобиль подорвали в Нижегородской области. Писатель получил тяжелые травмы, а его товарищ Александр Шубин погиб.

Подозреваемого оперативно задержали. Мужчина на допросе рассказал, что действовал по указанию СБУ. Его подельников ищут. Задержанному предъявили обвинения и отправили в СИЗО.