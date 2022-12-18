Общество 18 декабря 2022, 01:35 Нижегородские чиновники украли ель у пенсионера-инвалида для городской площади «Сети НН»: чиновники Нижегородской области украли ель с участка пенсионера-инвалида

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Чиновники Борского района Нижегородской области похитили голубую ель с участка пенсионера-инвалида и установили ее на городской площади. Сообщение об этом появилось на портале «Сети НН». Дерево украсили к Новому году.

Две голубые ели пенсионер посадил у себя на участке в 1995 году. Несколько лет назад его дом сгорел, и мужчина переселился к родственникам. На участке владелец появлялся редко, но дом и земля по-прежнему принадлежат ему.

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Сотрудники управления благоустройства администрации Бора спилили ели, аргументируя это опасностью для электропроводов. Действовали они без уведомления и без разрешения собственника. Руководителю управления пришлось лично извиняться перед пенсионером, также хозяину земли выплатили компенсацию в размере 40 тысяч рублей.

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В этом году большинство россиян предпочли украсить свои дома искусственными елками. Всего 13% респондентов решили купить настоящее хвойное дерево.