Общество 16 декабря 2022, 13:39 Большинство россиян отдали предпочтение искусственным елкам

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Близится Новый год, а значит самое время украшать свою квартиру гирляндами и купить незаменимый атрибут праздника — елку. Большинство россиян в этом году отдали предпочтение не живым, а искусственным елкам, сообщил сайт kp.ru.

Более 60% опрошенных соотечественников поставят у себя дома искусственную елку. Для многих такой выбор обусловлен экономией и нежеланием вредить природе.

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Отмечается, что живая ароматная красавица будет украшать дома 13% опрошенных россиян.

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