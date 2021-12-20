Школьникам в Москве разрешили прогулять при морозе ниже -25°

Школьникам в Москве разрешили не ходить а учебу, если в столице ударят морозы ниже 25 градусов. Об этом сообщили в департаменте образования и науки.

В пресс-службе уточнили, что по действующим нормам не ходить в школу при морозе -25 градусов могут дошкольники и учащиеся начальных классов, сообщило РИА «Новости».

Для учеников средних классов эта планка ниже — они могут не посещать образовательное учреждение, если температура на улице упала до -26…-28 градусов. Для старшеклассников действует правило о морозе от -31 градуса и ниже.

В департаменте заверили, что школы продолжают работать в установленном режиме и при сильных холодах, а в помещениях будет обеспечен оптимальный температурный режим.

С 21 по 23 декабря в Москве и Московской области был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Средняя температура, по прогнозу, упадет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Помимо этого, в столице введен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.