Никто не пришел на несогласованную акцию в Благовещенске

На площадь никто не явился с 14:00 до 15:00 по местному времени (с 08:00 до 09:00 по Москве). На месте работает только снегоуборочная техника и дежурят полицейские.

Накануне акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили про статью УК о массовых беспорядках, по которой грозит до 15 лет колонии. Кроме того, в МВД призвали к соблюдению особого режима из-за неблагоприятной эпидемической ситуации на фоне пандемии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять подростков, задержанных на митингах, на наличие в организме наркотиков. Также он заявил, что дети не интересуются политикой и воспринимают митинги и стычки с полицией как «веселое приключение». Однако даже разовое посещение незаконного митинга может «сломать их молодую жизнь».