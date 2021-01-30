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    30 января 2021, 08:27

    Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики

    Анастасия Калинина

    Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проверять подростков, задержанных на митингах, на наличие в организме наркотиков. С такой инициативой он обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Об этом говорится в депутатском запросе, сообщило РИА «Новости».
    Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики

    «Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия. Подобное мы наблюдали в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в тексте.

    Он отметил что в двух этих городах дети «буквально бросались на представителей правопорядка», из-за чего создавалось впечатление, что они находились под действием психотропных веществ.

    При этом Милонов добавил, что, по сути, детей не интересует политика и они воспринимают митинги и стычки с полицией как «веселое приключение». Хотя даже разовое посещение незаконного митинга может «сломать их молодую жизнь».

    Поэтому депутат попросил ввести дополнительные правила при задержании подростков на незаконных акциях и проводить обязательное тестирование на наркотики. Милонов уверен, что подобная мера позволит вовремя остановить несовершеннолетних от совершения более тяжких нарушений закона.