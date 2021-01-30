Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики

«Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия. Подобное мы наблюдали в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в тексте.

Он отметил что в двух этих городах дети «буквально бросались на представителей правопорядка», из-за чего создавалось впечатление, что они находились под действием психотропных веществ.

При этом Милонов добавил, что, по сути, детей не интересует политика и они воспринимают митинги и стычки с полицией как «веселое приключение». Хотя даже разовое посещение незаконного митинга может «сломать их молодую жизнь».

Поэтому депутат попросил ввести дополнительные правила при задержании подростков на незаконных акциях и проводить обязательное тестирование на наркотики. Милонов уверен, что подобная мера позволит вовремя остановить несовершеннолетних от совершения более тяжких нарушений закона.