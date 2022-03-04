Никто не хочет ядерной войны. У отказа НАТО по бесполетной зоне на Украине одна причина

НАТО не введет бесполетную зону над Украиной по одной простой причине: подобный шаг лишь приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом «360» рассказал руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Никто в мире, подчеркнул эксперт, не хочет ядерной войны. Нельзя забывать и о возможностях РФ.

«Все понимают, что Российская Федерация является крупнейшей ядерной державой на планете. Мы опережаем США не только по количеству, но и по качеству. По большей части, наши системы доставки ядерного вооружения куда более современные, чем у американцев», — подчеркнул Гуреев.

При введении бесполетной зоны, пояснил он, самолеты НАТО смогут участвовать в боевых действиях. Подобное приведет к эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Западные страны в этом не заинтересованы, это уж точно», — заключил специалист.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин добавил, что НАТО в принципе не может ввести бесполетную зону. Заявления генсека альянса Йенса Столтенберга он счел «просто деликатным выражением».