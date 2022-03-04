Бесполетную зону над Украиной установила Россия. НАТО такими возможностями не обладает

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе вводить бесполетную зону над Украиной — просто деликатное выражение. На деле Североатлантический альянс сделать этого просто не может. Об этом «360» заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он пояснил, что для этого на земле требуется установить радиолокационные станции, зенитно-ракетные системы и обладать авиацией, которая будет приземлять или сбивать всех нарушителей.

По словам Литовкина, НАТО, США и сама Украина не обладают такими видами вооружений, поэтому шансов на установку бесполетной зоны у них нет.

«Такие возможности есть у России. Мы уже давно устроили бесполетную зону в небе Украины. Там не может летать ни один летательный аппарат без разрешения российского командования. Так что зря Зеленский беспокоится. Бесполетная зона над Украиной уже давно установлена», — подчеркнул он.

Йенс Столтенберг заявил, что войска НАТО не намерены входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, поэтому о введении бесполетной зоны речи не идет. По словам руководителя альянса, такие действия могут перерасти в конфликт с Россией, который перекинется на всю Европу, включая страны НАТО.