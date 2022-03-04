Бесполетную зону над Украиной установила Россия. НАТО такими возможностями не обладает
Военный обозреватель Литовкин заявил, что бесполетную зону над Украиной установила Россия
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе вводить бесполетную зону над Украиной — просто деликатное выражение. На деле Североатлантический альянс сделать этого просто не может. Об этом «360» заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.
Он пояснил, что для этого на земле требуется установить радиолокационные станции, зенитно-ракетные системы и обладать авиацией, которая будет приземлять или сбивать всех нарушителей.
По словам Литовкина, НАТО, США и сама Украина не обладают такими видами вооружений, поэтому шансов на установку бесполетной зоны у них нет.
«Такие возможности есть у России. Мы уже давно устроили бесполетную зону в небе Украины. Там не может летать ни один летательный аппарат без разрешения российского командования. Так что зря Зеленский беспокоится. Бесполетная зона над Украиной уже давно установлена», — подчеркнул он.
Йенс Столтенберг заявил, что войска НАТО не намерены входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, поэтому о введении бесполетной зоны речи не идет. По словам руководителя альянса, такие действия могут перерасти в конфликт с Россией, который перекинется на всю Европу, включая страны НАТО.