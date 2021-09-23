Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Семь пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете, которых доставили на лечение в Москву, находятся в федеральных центрах Минздрава. Из них четверо в стабильно тяжелом состоянии, сообщило «РИА Новости».

Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Двум пациентам в ближайшие дни проведут необходимые операции.

В Перми в стационарах проходят лечение 11 пострадавших. Некоторые из них в состоянии средней тяжести, состояние других оценивается врачами как удовлетворительное.

Минздрав Пермского края ранее сообщил, что общее число пострадавших составило 43 человека, включая нападавшего, который при задержании оказал сопротивление полицейскому и был ранен.

Сегодня в Перми простились со студенткой Александрой, погибшей в результате нападения на вуз. Мать девушки рассказал, что в момент атаки общалась с дочерью в мессенджере.

Стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром в понедельник, 20 сентября устроил студент, который убил шесть человек. Спецборт МЧС накануне перевез в Москву семь раненых.