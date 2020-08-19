Никита Высоцкий исключил возможность того, что Ефремов сымитировал приступ

В Пресненском суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выступил актер и режиссер Никита Высоцкий. Первый свидетель защиты не поверил, что артист сымитировал приступ перед одним из заседаний.

Высоцкий заметил, что актер вопреки заявлениям некоторых СМИ не собирается уходить от ответственности и не мог притворяться. Показания режиссера в суде процитировал ТАСС.

«Ефремову плохо и больно», — подчеркнул он. По словам Высоцкого, пресса выставила Ефремова «рецидивистом и мерзавцем» и создает актеру такой имидж, чтобы его наказали максимально жестоко.

Коллегу по цеху Высоцкий назвал ответственным и серьезным человеком, верующим, обладающим волей.

«У него шестеро детей, он ответственный отец. Михаил был шесть раз женат. Со всеми женами сохранил отношения, помогал и продолжает помогать. Он не такой, каким его рисуют в СМИ», — подчеркнул свидетель защиты. Ефремова он охарактеризовал тружеником.

Пьяный Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы, вылетев на своем внедорожнике на встречную полосу. Водитель фургона Lada Сергей Захаров, в который врезался автомобиль актера, скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.