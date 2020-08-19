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    19 августа 2020, 12:27

    Никита Высоцкий исключил возможность того, что Ефремов сымитировал приступ

    Александра Ломейко

    В Пресненском суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выступил актер и режиссер Никита Высоцкий. Первый свидетель защиты не поверил, что артист сымитировал приступ перед одним из заседаний.
    Никита Высоцкий исключил возможность того, что Ефремов сымитировал приступ

    Высоцкий заметил, что актер вопреки заявлениям некоторых СМИ не собирается уходить от ответственности и не мог притворяться. Показания режиссера в суде процитировал ТАСС.

    «Ефремову плохо и больно», — подчеркнул он. По словам Высоцкого, пресса выставила Ефремова «рецидивистом и мерзавцем» и создает актеру такой имидж, чтобы его наказали максимально жестоко.

    Коллегу по цеху Высоцкий назвал ответственным и серьезным человеком, верующим, обладающим волей.

    «У него шестеро детей, он ответственный отец. Михаил был шесть раз женат. Со всеми женами сохранил отношения, помогал и продолжает помогать. Он не такой, каким его рисуют в СМИ», — подчеркнул свидетель защиты. Ефремова он охарактеризовал тружеником.

    Пьяный Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы, вылетев на своем внедорожнике на встречную полосу. Водитель фургона Lada Сергей Захаров, в который врезался автомобиль актера, скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

    Новости SMI.FM