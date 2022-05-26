Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike останется в России. Об уходе из страны компания не объявляла, но не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG).

Планы Nike раскрыл «Известиям» близкий к компании источник. Работа российского офиса не останавливалась, отметил представитель ассоциации «Русбренд». Бренд является ее членом.

После завершения договора с IRG компания не стала его продлевать. В новых экономических условиях Nike не смогла бы гарантировать партнеру полное исполнение обязательств. Это и послужило причиной остановки сотрудничества, отметили в ассоциации.

Производитель планирует оценить свои возможности в сложившейся ситуации и новых партнеров для открытия монобрендовых магазинов пока не ищет. Тем не менее Nike намерена и дальше поставлять свою продукцию в мультибрендовые торговые точки. Сейчас компания принимает заказы на коллекцию 2023 года.

Эксперты отмечали, что отказ от продления договора с IRG фактически может означать уход американского бренда с российского рынка.