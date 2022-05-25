Американский производитель обуви и одежды Nike решил покинуть российский рынок. Представитель компании сообщил газете «Ведомости», что решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения с партнерами из России было принято в связи с операционными сложностями.

При этом, как указано в материале, Nike продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Nike также не продлевала франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Эта компания владеет самой большой в стране монобрендовой сетью магазинов американского ретейлера.

Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, рассказала изданию эксперт Марина Малахатько.

Президент IRG Тихон Смыков разослал сотрудникам письмо, из которого следует, что Nike в обозримом будущем не может организовать поставки товаров в РФ. IRG будет вынуждена по мере исчерпания товарных запасов закрыть магазины под этим брендом.

В начале марта Nike временно закрыла онлайн-продажи своих товаров в России через веб-сайт и приложение. Покупателям предложили посещать ближайшие магазины сети.