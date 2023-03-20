Общество 20 марта 2023, 15:06 «Ничего сверхъестественного». Кировские коммунальщики устроили «бомж-квест» Управляющие компании «Эдельвейс» и «Мегаполис» в Кирове устроили квест в стиле бездомных Издание «Подъем» / "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Управляющие компании Кирова устроили в День работника ЖКХ тематический квест. Они нарядились бомжами и рылись в мусорках. Директор УК «Эдельвейс» Юлия Протасова объяснила сайту «Подъем» такой формат попыткой выйти из зоны комфорта.

Реклама

«Ничего сверхъестественного. Это не значит, что они пошли и смеялись над бомжами. <…> Такой выход из зоны комфорта. Мы не пытались никого обсмеять. Это обычный квест. Мы в своем уме», — сказала она.

Издание «Подъем» / "ВКонтакте" Издание «Подъем» / "ВКонтакте" Издание «Подъем» / "ВКонтакте" Издание «Подъем» / "ВКонтакте"

Праздник устроили работникам «Эдельвейса» и «Мегаполиса». Их попросили надеть грязную одежду, пририсовать синяки и грязь на лицах, оставить телефоны, деньги и пройти квест — выполняя задания, добраться до пункта назначения. Сотрудники управляющих компаний рылись в мусорных баках, обедали, сидя на корточках, мыли полы и выделывали другие вещи. Задумку не оценили в интернете. Пользователи соцсетей назвали такой праздник как минимум странным.

В Липецке произошел другой необычный случай, связанный с ЖКХ. Обратный поток из канализации больше часа заливал квартиру местного депутата Александра Ушакова. Народный избранник спел на фоне разлившихся фекалий песню.